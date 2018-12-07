Adana'daki Tefeci Operasyonu

07 Aralık 2018 Cuma 14:49



07 Aralık 2018 Cuma 14:49

Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında CHP İlçe Başkanının da bulunduğu 25 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edildi, iki kişi salıverildi.Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon yaparak gözaltına aldığı 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden ikisi serbest bırakıldı, aralarında CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de bulunduğu 23'ü ise adliyeye sevk edildi.Tefecilik iddiasıyla 3 gün önce düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, tabanca, kredi kartı ile 81 bin lira bulunmuştu.