Adana'daki Tefecilik Operasyonu

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik 6 Mart'ta düzenlediği operasyonda 3 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Örgüt elebaşı M.T'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutukladı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Kaynak: AA