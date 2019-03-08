Adana'daki Tefecilik Operasyonu

Adana
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik 6 Mart'ta düzenlediği operasyonda 3 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Zanlıların, yaklaşık 50 mağdura yüzde 10 ile 50 arasında faizle para verdiği iddia edildi.
Çete lideri M.T'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 4'ünü tutukladı, 4'ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Kaynak: AA