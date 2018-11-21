Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan dava açılan tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık A.C.S. katılmazken, avukatı hazır bulundu.İlk olarak görüşü alınan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.C.S'nin üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde değerlendirmede bulundu.Sanık avukatı ise müvekkilinin herhangi silahlı bir eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadığını ileri sürerek, esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre talep etti.Mahkeme heyeti de sanık ve avukatına esasa ilişkin savunma hazırlaması süre vererek duruşmayı erteledi.