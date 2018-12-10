Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

Adana
'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açılan biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Dizen ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Dizen, savunmasında DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için yargılamaya konu dosyanın taraflarına verilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek ve esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:37