19.06.2019 17:35
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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar F.Y, Y.K. ve M.Ö. ile avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından sanıklara ait iletişimin tespitine yönelik tape kayıtları okunarak, bu konudaki savunmaları soruldu.
Sanık Y.K, Suriye'de terör örgütü DEAŞ kamplarına gitmediğini ve örgütsel bir görevinin olmadığını söyledi.
Hakkındaki tanık beyanlarının gerçek olmadığını öne süren Y.K, "Ben kod adı kullanmadım. Telefon görüşmelerimde örgütsel bir içerik yoktur. DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Silahlı bir eylemde bulunmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA
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