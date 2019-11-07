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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Suriye uyruklu tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

07.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:36 Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Suriye uyruklu tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hamit H. ve Saddam H. ile avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanıklara ait dijital materyallerin incelemesinde, örgüt üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarının tespit edilmesi, sanıkların Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman kazandırmak için Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Hamed H, DEAŞ terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel kimlik kullanmadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ederim." dedi.
Diğer sanık Saddam H. ise herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırarak, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Suriye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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