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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

22.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:44Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunması alınan sanık Ü.A, DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını belirterek, "Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ve beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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