Haberler » Güncel » Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası - Haber

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

06.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:32Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık Kerim S. savunmasında, DEAŞ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istediler.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık Ozan D. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12 TÜSİAD girişimci gençlerle buluştu - Haber
16:11 Hamsi Batı Karadenizi terk ediyor - DÜZCE - Haber
16:10 Genç kız, sokak ortasında dövüldü - Haber
16:10 AK Parti MKYK toplandı - Haber
16:10 Suudi Bakan Cubeyr: "Yemen'de ateşkes ve uzlaşı ihtimali var" - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:14:13