26.06.2019 17:30
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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında karar

Adana

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz 7 sanık beraat etti.

Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz 7 sanık beraat etti.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.Y, S.K, M.A.B, M.C, K.K, K.Y. ve H.I. ile avukatları katıldı.
Sanık C.Y. savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları asılsızdır. Hiçbir terör örgütünün eylemine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "delil yetersizliğinden" beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.
Kaynak: AA
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