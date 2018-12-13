Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

13 Aralık 2018 Perşembe 13:04



13 Aralık 2018 Perşembe 13:04

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.E, V.A, Ö.K, M.Ü, O.K, L.C, K.Ö. ve H.Y. ile avukatları katıldı.Sanıklardan V.A. savunmasında, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu fakat profilindeki paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia etti.Hesabı üzerinden kimseye hakaret etmediğini ileri süren V.A, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Facebook sayfamdaki paylaşımlar bana ait değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.Savunmaları alınan diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantılarının olmadığını ve bu yönde sosyal medya paylaşımları yapmadıklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.