Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

Adana
'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erbil
Ermeğan ile tutuksuz sanıklar B.Ç. ve H.Ş. ile avukatları katıldı.
Sanık Ermeğan savunmasında, PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir yardımda bulunmadığını iddia ederek "Ben PKK terör örgütü üyesi değilim. Örgütün silahlı bir faaliyetine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: AAdava
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