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Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açılan 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

26.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:44Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası
'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açılan 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık U.E, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, "Silahlı hiçbir eyleme katılmadım. Terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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