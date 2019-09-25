Haberler » Güncel » Haber

Adana'daki terör saldırısı

Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

25.09.2019 17:24Adana'daki terör saldırısı
Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili savcılığa 22 kişinin raporunun ulaştığını söyledi.
Yurdagül, vakalarda çoğunlukla basit yaralanma olduğunu vurgulayarak, "Saldırıyla ilgili kulak çınlaması gibi basit rahatsızlıklar da dahil olmak üzere hastanede tedavi edilen 22 kişi taburcu edildi." ifadesini kullandı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Başkan Akpolat tekerlekli sandalyeye binerek 'engelleri' tespit etti
18:58 6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı
18:57 ÇESOB Başkanı Recep Gür;
18:56 İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
18:55 Siber dolandırıcılar, YouTube fenomenlerinin hesaplarını sahte e-postalarla ele geçirmeye çalışıyor
18:55 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
18:54 Diyarbakır'da terör operasyonu