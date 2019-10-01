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Adana'daki terör saldırısı

İçişleri Bakanlığınca, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

01.10.2019 21:20Adana'daki terör saldırısı
İçişleri Bakanlığınca, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da, 25 Eylül'de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli MLKP'li iki teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada, iki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

Eskişehir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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