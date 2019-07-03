03.07.2019 16:01
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Adana'daki trafik kazası

Adana

Adana'da motosikletli iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kazaya karışan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da motosikletli iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kazaya karışan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık önünde, 14 Mayıs'ta M.B'nin (62) kullandığı 01 LJ 166 plakalı kamyonetin, Ömer Kaya (30) yönetimindeki 01 BDJ 96 plakalı motosikletle çarpışması sonucu Kaya ile arkasında oturan akrabası Nurullah Kaya'nın (25) öldüğü kazayla ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, kazadan sonra gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücüyle ilgili "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırladığı iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Savcı, sürücünün 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
Kaynak: AA
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