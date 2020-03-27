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Adana'daki trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı

Adana'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

27.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:12
Adana 'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
01 AKH 34 plakalı sivil polis aracı ile 01 HA 154 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı önünde çarpıştı.
Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adana’daki trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Polis, Güncel

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Adana'daki trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı

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