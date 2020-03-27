Adana'daki trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı
Adana'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
27.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:12
Adana 'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
01 AKH 34 plakalı sivil polis aracı ile 01 HA 154 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı önünde çarpıştı.
Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
01 AKH 34 plakalı sivil polis aracı ile 01 HA 154 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı önünde çarpıştı.
Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA