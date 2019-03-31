Adana'daki "Yanlış Adres Cinayeti" Davasında Karar

Adana
'da ayrı yaşadığı eşi ve 3 çocuğunu öldürmek istediği sırada, adresleri karıştırdığı için 14 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen sanık, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının Yargıtay
tarafından bozulması üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Çaktır ile öldürülen kız çocuğunun babası Faruk Erbil
ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı'nın okuduğu Yargıtay 1.Ceza Dairesinin bozma kararında suçun nitelendirilmesi yönünde eksik inceleme yapıldığına işaret edilerek, mahkemece keşif yapıldığını belirtti.
Sanık Çaktır ise son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Evin içinde lamba yanmıyordu. Ben yolda aracın içinden ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Korkutmak için ateş ettim. Çok pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, daha önce müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık Çaktır'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aleyna Erbil, 13 Eylül
2015'te merkez Seyhan
ilçesi Sümer Mahallesi
'ndeki evinde, kanepede oturduğu sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis
olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Çaktır'ı Konya
'daki evinde yakalamıştı. Çaktır, yargılandığı Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğu olası kasıtla öldürme" suçundan 29 Aralık
2015'te müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından karar, suçun nitelendirilmesi yönünden eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozulmuştu.
Adana, Güncel
Kaynak: AA