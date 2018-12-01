Adana Damadının Evine Ateş Açan Kayınbaba, Su Borusunu Vurdu

Damadının evine ateş açan kayınbaba, su borusunu vurdu Adana
'da, tartıştığı damadının evine ateş açan Murat Y. (56) evin girişindeki su borusunu vurunca mahalleyi su bastı.
Olay, Seyhan
İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Yaşar
A. ve Sibel Y. bi ay önce imam nikahı kıyarak evlendi. Aralarında çeşitli nedenlerde sorun çıkan çift tartışmaya başladı. Ailelerinde araya girmesinden dolayı Sibel Y. eşyalarını toplayarak evi terk etti. Babasının evine dönen Sibel Y. ailesine bir daha imam nikahlı eşinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Y. yanına çocuklarını da alarak Yaşar A.'nın evine gitti. Üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Murat Y. eve rastgele ateş açtı. Bu sırada evde bulunan Yaşar A. yatağın altına gizlendi.
SOKAK SULAR ALTINDA KALDI
Bu sırada tabancadan çıkan mermiler evin girişinde bulunan su borusuna isabet etti. Hasar alan borudan akan sular ise sokağa aktı. Murat Y. ve beraberindekiler ise olay yerinden kaçtı. Bir süre yatağın altında gizlenen Yaşar A. şüphelilerin kaçtığını görünce polis merkezine sığındı. İhbar üzerine harekete geçen polis Murat Y.'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşar,Adana
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:58