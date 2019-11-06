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Adana'dan Amerika ve Avrupa'ya sabun ihracatı

Adana'da çırak olarak başladığı sabunculuk işinin ustası olan Hıdır Tunç, Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika'ya bıttım, eşek sütü ve ardıç katranı sabunu ihraç ediyor.

06.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:05Adana'dan Amerika ve Avrupa'ya sabun ihracatı
Adana'da çırak olarak başladığı sabunculuk işinin ustası olan Hıdır Tunç, Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika'ya bıttım, eşek sütü ve ardıç katranı sabunu ihraç ediyor. Tunç, "4 ülkeye aylık 750 kilogram sabun gönderiyorum. Sabunlara rağbet şu an çok yüksek" dedi.
Mardin'de sabunculuk yapan eniştesinin yanında çırak olarak başladığı işin ustası olan Hıdır Tunç, Adana'da Vakıflar Çarşısı içerisinde bulunan Tespihçiler Çarşısı'nda bir dükkan açtı. Burada Mardin'de üretilip Adana'ya getirilen doğal sabunları satmaya başlayan Tunç, işlerini ilerleterek Türkiye'deki pek çok ilin yanı sıra özel müşterileri ve onların çevresindekiler için Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika'ya sabun ihracatına başladı.
4 ÜLKEYE 750 KİLOGRAM İHRACAT
Aylık 400 kilogram Almanya'ya, toplamda ise 750 kilogram sabunu 4 ülkeye ihraç ettiğini İHA muhabirine anlatan Hıdır Tunç, "Olmayan bir şeyi kentimize kazandırmak istedik. İnsanlarımıza faydalı olduğu için biz de memnun olduk. Şu anda Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika'ya bıttım, eşek sütü ve ardıç katranı sabunu gönderiyoruz. Kendi özel müşterilerimiz var. Almanya'ya 300-400 kilogram sabun ihracatı oluyor. 4 ülkeye 750 kilogram gönderim oluyor" diye konuştu.
EŞEK SÜTLÜ VE BITTIM SABUNUNA İLGİ
Sabunların özelliklerinden de bahseden Tunç, "Bıttım sabunu saç dökülmesini önlüyor. Kepeğe, egzama ve mantara çok iyi geliyor. Eşek sütü sabunu ise güneş lekesi, kırışıklık ve sivilceye karşı çok iyi geliyor. Cilt beyazlatma özelliği var. Ardıç katranı sabunu ise sedef hastalığı için kullanılıyor. Sedef hastalığının çoğalmasını önlüyor. Bütün sabunlar doğal ve kendi üretimimiz. Şu anda eşek sütü sabunu ve bıttım sabununa rağbet var" ifadelerini kullandı.
Kalıp sabunların 5 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirten Tunç, "Normalde kilogramı 150 liraya da sabunlarımız var. 50 liraya da" şeklinde konuştu.
(Umutcan İşledici - Serhat Dumandağ/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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