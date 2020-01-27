Adana'dan Elazığ'a gönül köprüsü

Saygılı, Elazığ 'daki depremin ilk dakikalarından itibaren Türk Kızılay 'ın Genel Merkez öncülüğünde ülke genelinde alarm durumuna geçtiğini, yardımların süratle Elazığ ve depremden zarar gören diğer illere ulaştırılmaya devam ettiğini belirtti.

Başkan Saygılı, "Adana Valiliğimizin öncülüğünde Belediyelerimiz, iş dünyamız sivil toplum örgütleri Elazığ ve Malatya'daki yaralarımızı sarmak için seferber oldular. Çetin kış koşullarının sürdüğü bölgeye gönderilen insanı yardımlar arasında gıdanın yanı sıra kışlık mont, kazak, battaniye, ısıtıcı, temizlik malzemeleri de yer alıyor" dedi.

Kızılay'ın bağışları makbuz karşılığında alarak süratle deprem bölgesine ulaştırmaya devam ettiğini belirten Başkan Saygılı, "Milletimizin köklü ve derin birlikteliği hamdolsun bu yaraları sarmak konusunda seferber oldu. Devletimizin tüm birimleri eşgüdüm içerisinde omuz omuza sahada yaraları sarıyor" diye konuştu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Sanayi Odası'nın da ortaklaşa yardımlarından oluşan tırın deprem bölgesine sevk edildiğini vurgulayan Başkan Saygılı, bu duyarlılıklarından dolayı odaların değerli yönetici ve üyelerine teşekkür ettiğini bildirdi.

Saygılı, şöyle devam etti:

"İş dünyasının bu örnek davranışı takdire değerdir. Adana'da bu birlikteliği gösteren tüm değerli başkanlarımı tebrik ediyorum. Ne zaman bir sıkıntımız olsa hemen omuz veriyorlar. Bu kıymetli başkanlarımızın Allah sayısını artırsın işlerini güçlerini başarılı eylesin iyi ki varlar.

Ülkemizin hiçbir yerinde böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kızılay olarak deprem bölgesindeki yaralarımız tamamen sarılıncaya kadar yardım seferberliğimizin devam edeceğini tüm hayırseverlerimize duyurmak istiyorum."