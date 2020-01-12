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Adana'dan hediyelik portakal

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan portakal ve mandalinalar hediyelik olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

12.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:30Adana'dan hediyelik portakal
'nın ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan portakal ve mandalinalar hediyelik olarak 'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Narenciyenin başkenti olarak bilinen Adana'da C vitamini deposu portakal ve mandalinalar hediyelik olarak hazırlanıyor. Adana- Kozan yolunda bahçelerin önünde taze taze toplanarak tüketici ile buluşan narenciye ürünleri, hediyelik olarak rağbet görüyor. Hediyelik portakal alan Selma Uyanık, Adana portakalının meşhur olduğunu ifade ederek, "Adana, Bucak portakalı vazgeçilmezimiz. Kız kardeşime hediye aldım. Buradan geçerken mutlaka mandalina, portakal, limon alsınlar. C vitamini ve bu yörenin ürünlerinin tadı çok farklı. Çocuklarım İstanbul'da, buradan yollayınca tadı ve lezzetinin çok farklı olduğunu söylüyorlar. Buradan geçerken mutlaka alınmalı" diye konuştu.

Kendi bahçesindeki taze ürünleri vatandaşlar ile buluşturduğunu aktaran Mehmet Sabri Baran, "Mandalina, portakal, limon, greyfurt kendi bahçemden satıyorum. Müşterimiz bazen çok yoğun, bazen hiç olmuyor. Buradan aldıkları mandalina, portakalı, İstanbul, Niğde, Aksaray, Ankara her yere hediye olarak yolluyorlar" dedi. - ADANA

Türkiye, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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