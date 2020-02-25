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Adana'dan İdlib'e bir tır soba yardımı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneğince (AKAMDER), Suriye'nin İdlib kentindeki ailelere soba yardımında bulunuldu.

25.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:14Adana'dan İdlib'e bir tır soba yardımı
Kamu Müteahhitleri Derneğince (AKAMDER), 'nin kentindeki ailelere soba yardımında bulunuldu.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle sınıra yakın bölgelerde yaşam savaşı veren insanlara duyarsız kalmadıklarını belirtti.
Üyelerinin desteğiyle Suriyeliler için temin edilen bir tır sobayı bölgeye gönderdiklerini aktaran Karslıoğlu, yardımların Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.
Karslıoğlu, Suriyelilerin yanı sıra üyelerinin desteğiyle Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenenlere de yardımda bulunduklarını aktardı.

Suriye, İdlib, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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