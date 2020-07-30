ADANA Dayısının patorunun otomobilini çalıp, 74 kilometre gezdi

Dayısının patorunun otomobilini çalıp, 74 kilometre gezdi

ADANA'da oto galericide çalışan dayısı Bülent A.'nın akşam eve geldiği patronunun otomobilini çalan E.İ. (16), 74 kilometre gezdi, durumun fark edildiğini anlayınca polisleri peşine takıp kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek ortadan kayboldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Oto galericide çalışan Bülent A., patronunun satışa çıkardığı otomobil ile akşam mesai sonrası evine geldi. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği otomobili gece göremeyince, durumu patronuna bildirdi. Araçtaki takip cihazından aracın yerini belirleyen galeri sahibi, polise ihbarda bulundu. Otomobilin merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunun fark edilmesi üzerine aracın gideceği güzergahlarda önlem alındı. Galeri sahibi ve yakınları da kendi araçlarıya takip cihazı aracılığıyla otomobili bulmaya çalışıp, anbean durumu polisle paylaştı. Otomobilin çalındığı bölgede aracı gören polisler, durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan E.İ., kaçmaya başladı. Saydam Caddesi, buradan da Obalar Caddesi'ne çıkan E.İ., otomobil ile kaza yaptıktan sonra aracı ara sokakta terk edip, kaçtı. Gecenin karanlığından faydalanan E.İ., ara sokaklarda izini kaybettirdi. Otomobilin terk edildiği yere gelen galeri işletmecisi, takip cihazından aracın 74 kilometre yol yaptığını belirledi. Otomobil, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sahibine teslim edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.