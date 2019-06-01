ADANA DEAŞ'ın bombacıları Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın bombacıları Adana
'da yakalandı
Adana'da polis, düzenleğini operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye
'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olan F.H ve M.H.'yı yakaladı. Adana Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Suriye'nin İdlip
kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği saptanan Suriyeli F.H ve M.H.'nın Seyhan
ilçesi Onur Mahallesi'nde olduğunu saptayan polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan F.H ve M.H.'nın terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve F.H ve M.H.'nin yine Suriyede çekilen silahlı fotoğrafların da ele geçirildi. Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi.
Emniyette sorgulanan F.H ve M.H. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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