Haberler» Ekonomi» Haber

Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu

Adana Defterdarlığına Şahin Özmertyurt vekaleten atandı.

31.07.2019 13:16 Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu
Adana Defterdarlığına Şahin Özmertyurt vekaleten atandı.

Osmaniye Defterdarlığına atanan Emin Temiz'den boşalan Adana Defterdarlığı görevine Konya Defterdar Vekili Şahin Özmertyurt getirildi.

Şahin Özmertyurt, hizmet süresi içerisinde 1993 yılında Kilis Malmüdürü olarak görev yaptığı dönemde sırasıyla Gaziantep Muhasebe Müdürlüğü, Kars Aralık Malmüdürlüğü, Kilis Malmüdürlüğü, Mersin Anamur Malmüdürlüğü, Mersin Katma Bütçeli İdareler Saymanlık Müdürlüğünde çalıştıktan sonra bakanlıkça açılan defterdar yardımcılığı sınavını kazanarak sırasıyla Kırıkkale Defterdar Yardımcılığı, Mersin Defterdar Yardımcılığı, Konya Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Şahin Özmertyurt, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ADANA

Emin Temiz, Osmaniye, Konya, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:41   Türkiye'nin turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 13,2 arttı
14:41   Pekcan: Gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor
14:41   PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü
14:40   DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates...
14:39   TCMB Başkanı Uysal: "Bazı birimlerimizi İstanbul'a taşıma noktasında çalışmalara başladık"
14:36   Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
14:35   Konya Savunma Sanayi A.Ş. ilk genel kurulunu yaptı