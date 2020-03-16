Adana Demirspor: 1-4
STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mevlüt, Hasan Ulaş (Dk. 72 Berkay Tanır), Erdal, Bedirhan, Mehmet Feyzi, Furkan (Dk. 46 Metehan), İbrahim Halil (Dk.
16.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:03
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mevlüt, Hasan Ulaş (Dk. 72 Berkay Tanır ), Erdal, Bedirhan, Mehmet Feyzi, Furkan (Dk. 46 Metehan), İbrahim Halil (Dk. 80 Doğukan), Kıvanç, Alperen, CemaliADANA DEMİRSPOR: Muhammed - Tayyip Talha, Adil, Traore, Aias Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Volkan Şen (Dk. 59 Berk), Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan ZenginGOLLER: Dk. 49 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Kıvanç (Eskişehirspor) - Dk. 62 Erkan Zengin (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Ekrem, Mehmet Feyzi, Kıvanç, Alperen, Erdal (Eskişehirspor) - Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında seyircisiz oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.
11'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında, Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Volkan Şen ceza sahası dışından sert vurdu ve top ağlara gitti: 0-1.35'inci dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza sahası içinden vuruşu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.49'uncu dakikada Bedirhan'n şutunda kaleciden dönen topu İbrahim Halil tamamladı: 1-2.55'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Tayyip Talha, takımının üçüncü golünü attı: 1-3.57'nci dakikada Erkan Zengin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Kılıç topu ağlara gönderdi. 1-4.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-1'lik galibiyeti ile bitti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Adana Demirspor, İbrahim Halil, Tanır, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Spor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Spor
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Spor
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi