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Adana Demirspor: 2-1

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin TuğralHATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk.

19.10.2019 17:00Adana Demirspor: 2-1

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk. 74 Hamza xx)

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (xx), Hamidou (xx), Tevfik (xx), Hakan (xx), Volkan (xx)(Dk. 81 Levent x), Sinan (xx), Stokes (xx), Mehmet (xx) (Dk.63 Orhan x), Berk (xx) (Dk. 73 Vedat x), Rassoul (x)

GOLLER:  Dk. 60 Selim, Dk. 84 Hamza (Hatayspor) - Dk.2 Sinan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR:  Sinan, Volkan, Kurtuluş, Emrullah (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.


- Hatay

Mustafa Kemal Atatürk, Volkan Bayarslan, Antakya, Selim, Spor

Kaynak: DHA

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