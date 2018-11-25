Adana Demirspor - Adanaspor: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor
, ev sahibi olduğu derbide Adanaspor
'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya
, Erdinç Sezertam
, Abdullah Bora
Özkara
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Orhan Taşdelen
, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Kosecki (Dk. 74 Kage), Berk Yıldız
, Traore, Galip Güzel, Orkan Çınar
, Pote
Adanaspor: Karacic, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Özkan Taştemur, Berkan Yıldırım
, Kenan Karışık
(Dk. 45 Abdulkadir Özdemir
), Gökhan Sazdağı
(Dk. 64 Ahmet Dereli
), Hakan Barış (Dk. 90 3 Renan Diniz), Kone, Feczesin, Bumba
Goller: Dk. 15 Kosecki (Adana Demirspor), Dk. 85 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kosecki, Dk 35 Pote, Dk. 37 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 73 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), Dk. 90+ 1 Hakan Barış, Dk. 90+ 2 Kone, Dk. 90+ 4 Feczesin (Adanaspor)
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25 Kasım 2018 Pazar 21:17