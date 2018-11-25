25 Kasım 2018, 21:17
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Adana Demirspor - Adanaspor: 1-1

Adana Demirspor - Adanaspor: 1-1

Adana Demirspor, ev sahibi olduğu derbide Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.



Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, ev sahibi olduğu derbide Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Adana 5 Ocak

Fatih Terim Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Kosecki (Dk. 74 Kage), Berk Yıldız, Traore, Galip Güzel, Orkan Çınar, Pote

Adanaspor: Karacic, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Berkan Yıldırım, Kenan Karışık (Dk. 45 Abdulkadir Özdemir), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 Ahmet Dereli), Hakan Barış (Dk. 90 3 Renan Diniz), Kone, Feczesin, Bumba

Goller: Dk. 15 Kosecki (Adana Demirspor), Dk. 85 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Kosecki, Dk 35 Pote, Dk. 37 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 73 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), Dk. 90+ 1 Hakan Barış, Dk. 90+ 2 Kone, Dk. 90+ 4 Feczesin (Adanaspor) 

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