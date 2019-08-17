Adana Demirspor - Balıkesirspor: 2-0

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Önder Yılmaz (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)

ADANA DEMİRSPOR Kurtuluş (xx) - Adil (xx), Semih (xx), Traore (xx), Süleyman (xx) (Dk. 33 Hakan Bilgiç x), Anderson (xx) (Dk. 46 Kosecki x), Carayol (xx) (Dk. 73 Aosman xx), Vedat (xxx), Erdal (xx), Mehmet Uslu (xx), Gladkyy (xx)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx) - Oğuzhan (xx), Doğa (xx), Celal (xx) (Dk. 85 Görkem), Furkan (xx), Kethevoama (xx), Okan (xx), Rahim Anıl (xx) (Dk. 70 Emirhan x), Serdar (xx), Kağan (xx), Berkay (xx) (Dk. 82 İbrahim Burak)

GOLLER: Dk. 52 (P) Gladkyy, Dk. 81 Aosman (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Traore (Adana Demirspor)

TFF Birinci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

21'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan ilerleyen Vedat, çalımlarla çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun içeriye girer girmez yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

28'inci dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan hızla ilerleyen Carayol, içeriye girerek ceza sahası içindeki Erdal'ı gördü. Erdal gelen topa bekletmeden vurdu ama top direkten oyun alanına geri döndü.

43'üncü dakikada Adana Demirspor atağında sağdan topla buluşan Vedat rakiplerini çalımlayarak ilerledi. Sağ çaprazdan bekletmeden vuran Vedat'ın şutunda topu kaleci Vukovic son anda çeldi.

51'inci dakikada Adana Demirspor'un atağında sağ kanattan hızla içeri giren Kosecki, Balıkesir savunmasının arasından Erdal'ı gördü. Erdal ceza sahasında Balıkesirsporlu Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Gladkyy topu ayrı, kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

81'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla ilerleyen Vedat, attığı pasla ceza sahası içinde ters tarafta bulunan Aosman'ı gördü. Aosman yaptığı ilk kontrol sonrası güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşma 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.