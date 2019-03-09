Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Osmanlıspor Maçı Öncesinde Sahaya İnerek Kaleciyi Çalıştırdı

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Ligde sahasında Osmanlıspor'u konuk edeceği maç öncesinde ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin Başkanı Murat Sancak, futbolcular ısınma hareketlerini yaparken, sahaya indi.
TARAFTARLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Ceza yayı önündeki toplarla bir süre oynayan Sancak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'ya şut çekmeye başladı. Başkanın çektiği şutlar gol olunca taraftarlar, Murat Sancak'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu görüntüler Adana Demirspor'un Twitter hesabından paylaşıldı.
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