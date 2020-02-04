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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeleri halinde milli futbolcu Arda Turan'ı transfer etmek istediklerini söyledi.

04.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:25

Devre arası transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in vetosuyla karşılaşmış, Fatih Terim'in ısrarlı isteğine rağmen Galatasaray forması giyememişti.

Hiçbir kulüple anlaşamayan ve şu an boşta olan Arda Turan için, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak çarpıcı bir itirafta bulundu.

"SÜPER LİG'E ÇIKARSAK, ARDA TURAN'I İSTİYORUZ"

Ajansspor'a konuşan Sancak, Arda Turan'la transfer görüşmesi yaptığını dile getirerek, "Arda Turan'la Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Eğer Süper Lig'e çıkarsak, kendisini transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ADEBAYOR'LA GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"

Togolu yıldız Adebayor'la da ilgilendiklerini belirten Murat Sancak, "Adebayor ile görüşme yaptık ancak transferini gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz

Adana Demirspor, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ARDA CAN:Abi bi çorba parası be ne olirrr
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MEMET33:ERCİYESİN KARLARI ERİYİNCE BENDE KENDİME MUHASEBE YARDIMCISI OLARAK ALACAĞIM, ADS DE SÜPER LİGE ÇIKTIDA ARDAYI ALMASI KALDI.
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ADS:nereden nereye filan yazılar yazmayın adamın asabını bozmayın , başkan sancak bunamış ne dediğini bilmiyor. Adanada Ardayı isteyende yok, kabul edende
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ADANADEMİRSPORLU:arda futbol oynamaya istekliyse gelsin tabii ki.futbola aç ve hırslı bir arda ciddi fark yaratır.keşke şimdiden gelse.çünkü biz bu sene süper lige çıkacağız.BU SENE O SENE.
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ALİ:Bunun neresi sürpriz..haber basligini okuyan da real madrid transfer etmek istiyor anlayacak.bizim memleketin habercileri de bu iste...
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FENERLİİİİ:nerden nereye be paranın itabarını zedelemesine izin veren yoksun
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BELHANDA:barcelonadan adana ya hadi bakalım hakettiğin yere
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