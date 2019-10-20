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Adana Demirspor Başkanı Sancak görevi bırakıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, dün deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilmelerinin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

20.10.2019 11:35Adana Demirspor Başkanı Sancak görevi bırakıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, dün deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilmelerinin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmaktı. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip ve her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğime belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.



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Kaynak: DHA

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