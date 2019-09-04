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Adana demirspor başkanı sancak: taraftarımız rahat olsun

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Ümit Özat'ın yerine yeni anlaşacakları teknik direktörü kısa sürede açıklayacaklarını ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.

04.09.2019 10:53 Adana demirspor başkanı sancak: taraftarımız rahat olsun

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Ümit Özat'ın yerine yeni anlaşacakları teknik direktörü kısa sürede açıklayacaklarını ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.
Teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran mavi-lacivertli takımda arayışlar sürerken, adaylar arasında tecrübeli teknik direktörler Hüseyin Kalpar, Uğur Tütüneker, Mehmet Özdilek'in yanı sıra İbrahim Üzülmez'in isimleri geçiyor. Bu isimlerle görüşme halinde olan Murat Sancak, milli takım arasında takımı hazır hale getirmek için harekete geçtiklerini belirtti.
"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"
Başkan Sancak, "Taraftarımız rahat olsun, takımımız için gereken ne varsa yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni teknik direktörümüzle milli arayı iyi değerlendireceğiz. Sivasspor maçında hocamız takımın başında yer alacaktır" diye konuştu.


- Adana

Adana Demirspor, Adana, Spor

Kaynak: DHA

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