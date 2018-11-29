Adana Demirspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, 1 Aralık
Cumartesi günü oynayacağı Boluspor
maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Aytaç Durak
Tesisleri'nde Teknik Direktör Yılmaz Vural
yönetiminde 13.30'da başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren idman Boluspor maçının taktik antrenmanıyla sona erdi. Antrenmana sakatlığı devam eden İsmail Konuk
katılmadı.
Adana Demirspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - ADANA
29 Kasım 2018 Perşembe 16:43