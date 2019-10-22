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Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.

22.10.2019 19:42Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 3 futbolcunun teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklama, bu oyuncuların takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.
Ligin 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olunması nedeniyle futbolculara yirmişer bin lira para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, puan sıralamasında ilk iki sırada yer alana kadar prim verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Berk Yıldız, Spor

Kaynak: AA

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