Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor Hazırlıkları Sürüyor

Adana Demirspor
, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan
Pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat
yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Adana Demirspor, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ADANA
7 Nisan, Adana Demirspor, Spor
Kaynak: İHA