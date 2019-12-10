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Adana Demirspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Adana Demirspor'da cuma günü oynanacak Altay maçı hazırlıkları devam ediyor.

10.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:31Adana Demirspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
Adana Demirspor'da cuma günü oynanacak maçı hazırlıkları devam ediyor. Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Altay maçı bizim için final maçı niteliğinde" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da cuma günü oynayacağı Altay maçı hazırlıkları devam ediyor. Uğur Tütüneker devre arasına 3 maç kalırken her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti. Tütüneker, "Altay maçı bizim için final maçı gibi, çok önemli. Dolayısıyla, o anlayışla, o konsantrasyonla oraya gideceğiz. Biz maçları evimiz ya da deplasman diye ayırmıyoruz. Her maç galip gelmeye çalışıyoruz. Yukarıya oynamak istiyorsunuz da bunu yapmanız lazım başka bir seçeneğiniz yok" diye konuştu.

Devre arası kampında en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Tütüneker, yaz dönemindeki gibi 8 haftalık bir sürenin olmadığını takıma verilecek 3-4 günlük izinden sonra kamp çalışmalarını 12 gün boyunca ellerinden gelen en iyi şekilde verimli geçireceklerini söyledi.

Devre arasında 4 ya da 5 transfer yapacaklarını aktaran Tütüneker, gelecek oyuncuların devre arası kampına katılmaları gerektiğini vurguladı. Tütüneker, "Her hoca ister ki tam kadro hazırlık kampına gitsin. Tabii ki devre arasında oyuncu bulmanızda çok kolay olmuyor. 4 ya da 5 transfer olabilir onu konuşuyoruz üstünde duruyoruz. Erkan Zenginle zaten anlaşıldı dolayısıyla bir an evvel gelenin takıma katılması lazım" diye konuştu. - ADANA

Adana Demirspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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