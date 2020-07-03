Adana Demirspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 5 Temmuz Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı 32. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

03.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:12
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 5 Temmuz Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı 32. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, tesislerinde teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Dumlupınar: "Ne istediğimizi biliyoruz"
Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını 2-1 kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Artık her maçı ayrı bir final olarak gördüklerini vurgulayan Dumlupınar, şunları söyledi:
"Osmanlıspor'u ve Giresunspor'u geçtikten sonra Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı bizim için final niteliğindeydi. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Bütün şehir halinde isteyerek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandık. Bundan sonra oynayacağımız tek final var, pazar günü yapacağımız Altay karşılaşması. Ne istediğimizi biliyoruz. Allah izin verirse Altay maçını kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz." Adana Demirspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Altay, Spor, Haber
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