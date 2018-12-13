Adana Demirspor'da Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
, 15 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Balıkesirspor
Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Balıkesir temsilcisiyle 16. hafta mücadelesinde karşılaşacak mavi-lacivertliler, Aytaç Durak
Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural
yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam etti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
İdmana, sakatlığı süren Herve Kage ve Tayyib Talha Sanuç katılmadı. Akdeniz
temsilcisi, yarın son çalışmasını Balıkesir'de yaptıktan sonra cumartesi günü maç saatine kadar kampa girecek.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:27