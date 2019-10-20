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Adana Demirspor'da başkan Sancak görevi bırakıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, en kısa zamanda kongreye gideceklerini ve kulübü şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredeceklerini belirtti.

20.10.2019 10:24Adana Demirspor'da başkan Sancak görevi bırakıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, en kısa zamanda kongreye gideceklerini ve kulübü şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredeceklerini belirtti.
Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak en kısa zamanda kongre kararı alacaklarını söyledi.
Kulüp başkanı Sancak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Hakkınızı helal edin."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor

Kaynak: AA

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