Adana Demirspor'da, Birevim Elazığspor Hazırlıkları

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Ümit Özat idaresinde antrenman yaptı.
İdmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Adana Demirspor, Elazığspor, Güncel
Kaynak: AA