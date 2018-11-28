Adana Demirspor'da Boluspor Hazırlıkları Sürüyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:42



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:42

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 14. haftasında cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Adana Demirspor Tesisleri'nde Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman; çift kale maçla sona erdi.Adana Demirspor yönetim kurulu, bugün yapılan antrenman öncesi sezonun geri kalan kısmının kazasız ve sakatsız geçmesi temennisiyle kurban kesti.Adana Demirspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - ADANA