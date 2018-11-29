29 Kasım 2018, 20:02
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Adana Demirspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde, teknik direktör Yılmaz  Vural yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba  ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Pas organizasyonlarıyla  devam eden çalışma, Boluspor maçının taktik antrenmanıyla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlığı süren İsmail Konuk katılmadı.
Adana Demirspor, Boluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı  antrenmanla tamamlayacak.

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