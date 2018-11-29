Adana Demirspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları

<div>Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.</div><div></div><div>Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, Boluspor maçının taktik antrenmanıyla tamamlandı.</div> <div></div><div>Antrenmana, sakatlığı süren İsmail Konuk katılmadı.</div> <div></div><div>Adana Demirspor, Boluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.</div><div></div>