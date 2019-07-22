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Adana Demirspor'da çalışmalar sürüyor

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor günü iki antrenman yaparak geçirdi.

22.07.2019 15:17 Adana Demirspor
Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor günü iki antrenman yaparak geçirdi.

Teknik Direktörü Ümit Özat nezaretinde yapılan çalışmalarda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Sabah ve akşam yapılan çalışmalara kamp kadrosunda yer alan tüm futbolcular katıldılar.

Ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 gündür antrenmanlara çıkmayan Rassoul'un sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlandı ve başarılı futbolcu takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Öte yandan mavi lacivertli takımın başarılı kalecisi Kurtuluş Yurt, 29. yaş gününü takım arkadaşları ile birlikte kutladı.

Öğle yemeğinin ardından yapılan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygulanan tecrübeli file bekçisini teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personelleri tebrik ettiler. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Ümit Özat, Bolu, Spor

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