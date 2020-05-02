Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı
02.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.
Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı.
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı.
Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Haber
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mesut Özil’den Kızılay’a 713 bin TL’lik anlamlı bağış Spor
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Lemina’dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray’da tarih yazmayı istiyorum Spor
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Mateja Kezman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor Spor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz’de satın aldığı adayı keşfe çıktı Spor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Diego Costa’yı gönderecek olan Atletico Madrid’in forvet adayları arasında Sörloth da var Spor
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Manchester United, Jadon Sancho’yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak Spor
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere Spor
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Manuel Pellegrini’den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp Spor
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Haberler››Spor››Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

16:48: Bakan Kasapoğlu: "Sporda ithal eden değil, ihraç yapan ülkeye dönüşmeliyiz" - Spor 16:44: Altınordulu futbolcu Burak İnce'nin Barcelona hayali - Spor 16:42: Bakan Kasapoğlu: Sporda ithal eden değil, ihraç yapan ülkeye dönüşmeliyiz - Spor 16:30: Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı ve alt lig kulüp temsilcileriyle görüştü - Spor 16:30: Hugo Almeida'dan şok sözler: Fikret Orman beni kandırdı - Spor 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor 14:57: Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor - Ekonomi 13:59: Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor - Spor 13:18: Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek - Haber