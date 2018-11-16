16 Kasım 2018, 14:02
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Adana Demirspor'da Derbi Hazırlıkları

Adana Demirspor

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.

Hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdüren Adana Demirspor'da, ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, Benin Milli Takımı kadrosunda yer alan Mickael Pote katılmadı, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk, Herve Kage ve Anderson Oliveira takımdan ayrı çalıştı.

Akdeniz ekibi akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Adanaspor,Adana Demirspor
16 Kasım 2018 Cuma 14:02



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