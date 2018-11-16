Adana Demirspor'da Derbi Hazırlıkları

Adana Demirspor
, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor
ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak
Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural
yönetiminde antrenman yaptı.
Hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdüren Adana Demirspor'da, ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, Benin
Milli Takımı kadrosunda yer alan Mickael Pote katılmadı, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk
, Herve Kage ve Anderson Oliveira takımdan ayrı çalıştı. Akdeniz
ekibi akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Adanaspor,Adana Demirspor