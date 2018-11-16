Adana Demirspor'da Derbiye Hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor
ile karşılaşacak olan Adana Demirspor
, maçın hazırlıklarını bugün Aytaç Durak
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Yılmaz Vural
yönetiminde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Milli takımda bulunan Pote antrenmana katılmazken, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk
, Herve Kage ve Anderson'un takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Adana Demirspor, hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - ADANA
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