Adana Demirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, Teknik Direktör Ümit Özat
yönetiminde yapıldı. Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Öte yandan Adana Demirspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor
ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has
Stadyumu'nda 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - ADANA
Ümit Özat, Adana Demirspor, Spor
Kaynak: İHA