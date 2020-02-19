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Adana Demirspor'da hedef Altınordu maçında galibiyet

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında seyircisiz oynayacakları Altınordu maçını kazanmak istediklerini söyledi.

19.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:59Adana Demirspor'da hedef Altınordu maçında galibiyet
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında seyircisiz oynayacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Tütüneker, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Bursaspor'a 2-1 mağlup olduklarını anımsattı.
Bursaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Tütüneker, "Bursaspor maçında ilk yarı agresifliği uygulayamadık. Hatalarımız var, kaybettiğimiz toplarla golleri yedik. İkinci yarı daha iyiydik, golü bulduk. Biraz daha agresif oynayabilseydik yakalayabilirdik ama onu da yapamadık." diye konuştu.
Tütüneker, Altınordu maçına odaklandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kalan 12 haftamız var. Biz ligin içindeyiz ve iddiamız sürüyor. Kimse oyuna gelmesin. Kendi kendimizi yemeyelim. İkinci yarı oynanan 4 maçta iyi bir performans sergiledik. Bursaspor maçında iyi değildik, kötü maçlar da olacaktır. İnşallah Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor maçlarına devam ediyoruz, iddiamız sürüyor. Son maça kadar da iddiamız sürecek. İyi bir takımımız var. İnşallah Altınordu maçında istekli, arzulu oyunu devam ettirmeye çalışırız."
Altınordu maçının seyircisiz oynanacağını anımsatan Tütüneker, "Bu maçta daha iyi bir oyunla, istek ve arzuyla sahada olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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